Россияне назвали свои траты на море. Сколько откладывать на поездку семьей

Летний отпуск в прошлом году почти две трети россиянин провели дома или на даче — ехать на море, а тем более за границу им показалось очень дорогой и сложной затеей. И зря. Как выяснило последнее исследование, примерно 33% россиян планируют уложиться в 50 тысяч, отдыхая 10 дней на море.

Эксперты спросили у россиян, какую сумму они готовы потратить на семейную поездку на море. Каждый третий собирается выделить до 50 тысяч рублей. Еще примерно столько же считают, что 10 дней на побережье обойдется в от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на туристический сервис Туту.ру.

В целом 68% опрошенных уверены, что полноценный семейный отдых на море будет стоить меньше 100 тысяч рублей. Только 13% откладывают на путешествие до 200 тысяч. Более дорогие поездки планируют 3% участников опроса. 13% ответили, что вообще не хотят тратить деньги на морской отдых.

В опросе участвовали 2,9 тысячи человек.

Летом 2019 года, по оценкам ВЦИОМ, треть россиян отдыхала дома, чуть меньше — на даче. Каждый десятый россиянин съездил в другой город. А за границей отдыхали 8% опрошенных.