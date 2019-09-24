Россияне предпочли дачу отдыху за границей

Только 8% россиян в 2019 году провели летний отпуск за границей. Большинство отдыхали дома или на даче.

«Летом 2019 года треть россиян отдыхали дома (33%), еще треть — на даче или садовом участке (27%). Каждый десятый (11%) ездил в другой город, за границей побывали 8% респондентов. Также 6% съездили на курорты Краснодарского края», — говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще всего, как посчитали социологи, за пределы своего региона на отпуск уезжали россияне в возрасте от 18 до 24 лет (57%), примерно такая же доля среди тех, кому от 25 до 34 лет. Причем самым популярным регионом для отдыха является Краснодарский край (31%). Востребованы также Крым (11% отдыхающих), Санкт-Петербург (5%) и Москва (4%).

В среднем, россияне, которые выезжали из своего региона на отдых, потратили на человека 39 942 рубля, что на 7% больше по сравнению с 2018 годом. В то же время выяснилось, что потратить они планировали 43 333 рубля, так что средний отдыхающий в России даже смог сэкономить.

71% россиян, которые отдыхали этим летом, остались довольны своим отпуском. Причем среди тех, кто выезжал из своего регионов, эта доля намного выше — 93%. Недовольство вызывали высокие цены, отсутствие возможности поехать туда, куда хотелось бы, плохая погода и слишком маленькая длительность отдыха.

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Среди любимых занятий на отдыхе оказались походы, рыбалка и охота (47%), проведение времени на даче и огороде (36%), экскурсии и путешествия по памятным местам (33%).

Исследование проводилось 15–16 сентября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян из 80 регионов.