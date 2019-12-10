Россиянам рассказали, куда лететь вместо Турции

Налог на проживание в отелях ввели в Турции Подробнее

«Определенные потребители выберут другие направления. Турция по цене предлагает нижний предел, пожалуй, только Египет может предложить ниже, но летом там жарко, да и сейчас он закрыт. Кто-то может поехать в Тунис. Там тоже хорошо. Кто-то отправится на Средиземное море», — предположил Барзыкин.

Он также отметил, что цены на отдых в Турции могут снизиться вслед за снижением спроса.

Напомним, что до 31 декабря 2020 года налог на проживание в турецких гостиницах составит 1% от стоимости номера, а с 1 января 2021 года — 2%.