Россияне могут попасть на курорты уже в июле. Но это не точно

Некоторые курорты могут открыться для туристов из России уже во второй половине июля Речь идет о Греции и Турции, а также некоторых других странах.

Такой прогноз сделал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Об этом он рассказал агентству «Москва».

Барзыкин уверен, что путешествия за границу возобновятся раньше осени.

Турция, Греция и Средиземноморские курорты могут открыться во второй половине июля, может быть Юрий Барзыкин.

Он подчеркнул, что все зависит от эпидемиологической обстановки — если она будет нормальной, то курорты смогут принять туристов.

Однако в Ассоциации туроператоров России (АТОР) дают менее оптимистичные прогнозы. По мнению исполнительного директора Майи Ломидзе, россияне смогут попасть в Европу не раньше осени. Сама Россия откроется для туристов в июле или августе.

По последней информации, во всем мире новым типом коронавирусной инфекции заразились почти 2,5 миллиона человек. Из них около 636 тысяч пациентов выздоровели, еще свыше 165 тысяч погибли.

По данным на утро 20 апреля, в России COVID-19 заболели 47 121 человек. Из них 3446 пациентов выздоровели, еще 404 — скончались. Больше всего подтвержденных случаев заражения зафиксировали в Москве. Там коронавирус выявили у 26 350 человек. За последние сутки в стране обнаружили 4268 новых случаев заражения. Из них 2026 пациентов — жители столицы.