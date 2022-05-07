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    07 мая 2022, 13:40

    Россияне массово отказались от поездок в Крым в мае и июне

    Президент ОСИГ Волков: российские туристы массово отказываются от поездок в Крым из-за отмены авиарейсов

    Оксана Кириллова

    Российские туристы стали массово отменять бронирования в гостиницах Крыма на май и июнь после рассылок авиакомпаний об отмене рейсов. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

    Россияне массово отказались от поездок в Крым в мае и июне

    По словам эксперта, загрузка крымских отелей на лето пока не превышает 45%.

    «В некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют», — добавил Волков.

    Росавиация 5 мая в очередной раз продлила ограничение полетов на юг России. На данный момент оно действует до 13 мая.

    Генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский посоветовал туристам в этом году присмотреться к Крыму именно из-за низкой загруженности курорта. Добраться до полуострова можно и на поезде, и на машине. Также не сильно перегружены Сочи и Абхазия.

    В конце апреля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предположил, что туристический сезон на полуострове будет удачным, число отдыхающих останется на прошлогоднем уровне.