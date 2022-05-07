Россияне массово отказались от поездок в Крым в мае и июне

Российские туристы стали массово отменять бронирования в гостиницах Крыма на май и июнь после рассылок авиакомпаний об отмене рейсов. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

По словам эксперта, загрузка крымских отелей на лето пока не превышает 45%.

«В некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют», — добавил Волков.

Росавиация 5 мая в очередной раз продлила ограничение полетов на юг России. На данный момент оно действует до 13 мая.

Генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский посоветовал туристам в этом году присмотреться к Крыму именно из-за низкой загруженности курорта. Добраться до полуострова можно и на поезде, и на машине. Также не сильно перегружены Сочи и Абхазия.

В конце апреля министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко предположил, что туристический сезон на полуострове будет удачным, число отдыхающих останется на прошлогоднем уровне.