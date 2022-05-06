Россиянам посоветовали отдыхать в Крыму из-за низкой загруженности курорта

Генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский посоветовал российских туристам выбирать для отдыха полуостров Крым из-за его низкой загруженности. Об этом написала Lenta.ru.

При этом эксперт предупредил, что добраться до полуострова можно на поезде, либо на личном транспорте, поскольку существуют проблемы с авиасообщением.

«В отличие от зарубежных туристических направлений, российские не так зависимы от авиационной перевозки. В последние годы людей, которые приезжали на море, используя для этого самолеты, было около 30 процентов. Поэтому около 60 процентов всех отдыхающих приезжали либо на поездах, либо использовали автомобильный транспорт», — сказал Уманский.

Эксперт также порекомендовал присмотреться к Сочи и Абхазии, которые будут не сильно перегруженными в нынешнем сезоне.

«Сочи и направление Абхазии, которое условно относится к внутреннему туризму по причине того, что туристы добираются туда через Сочи. Ввиду доступности авиационного сообщения с Сочи, в результате доступна и Абхазия, которая предлагает значительно более демократичные условия нежели на российских курортах, поэтому она так любима россиянами», — резюмировал Уманский.