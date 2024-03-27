Путешествия 27 марта 2024, 10:10 Россиян предостерегли от поездок за границу без подготовки МИД призвал россиян взвешивать риски при поездках в другие страны РИА «Новости»

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Планируя поездки за границу, россиянам следует навести справки и оценить риски. Представитель МИД России заявил об этом РИА «Новости».

«Вновь акцентируем внимание на необходимости тщательно взвешивать риски при планировании поездок за границу и пребывании в тех или иных странах», — сказал он.

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Актуальную информацию о террористических угрозах, природных катаклизмах, военно-политических кризисах в тех или иных странах размещали как на сайте самого МИД России, так и на ресурсах дипмиссий, департамента ситуационно-кризисного центра, консульского департамента, в мобильном приложении «Помощник за рубежом». В дипведомстве напомнили, что в более чем 100 странах существовал риск ареста по запросу США, а в Евросоюзе ограничили ввоз личных вещей и машин.

Автомобилям с российскими номерами запретили въезд в Латвию, Литву и другие европейские страны, сообщили «Известия». Финляндия обязала владельцев таких машин вывезти их за рубеж.