Мир 08 марта 2024, 14:43 Машинам с российскими номерами предписали покинуть Финляндию Yle: авто с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта IMAGO/Minna Raitavuo/globallookpress

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Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта. Как сообщила местная телерадиокомпания Yle, причина — запрет на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России.

«Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы», — передали в СМИ.

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В противном случае власти будут проводить расследования, выясняя почему конкретные машины остаются территории Финляндии, как долго они находятся в стране, соблюдены ли формальности. Подробный план действий еще разрабатывают.

«Таможня пока не может сказать наверняка, что произойдет с зарегистрированными в России транспортными средствами после 16 марта», — добавили авторы публикации.

Ранее стало известно, что авто с российскими регистрационными номерами начнут конфисковывать в Литве с 11 марта. Нужно либо зарегистрировать транспортные средства в стране, либо покинуть Евросоюз. Россия пригрозила Литве ответом.