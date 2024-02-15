Мир 15 февраля 2024, 15:23 Закон о конфискации автомобилей с российскими номерами вступил в силу в Латвии Автомобилям с российскими номерами в Латвии грозит конфискация с 15 февраля РИА «Новости»

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Принятый в ноябре прошлого года латвийским сеймом закон о конфискации автомобилей с российскими номерами вступил в силу в четверг, 15 февраля. Владельцев транспортных средств, которые не находятся в процессе переоформления, оштрафуют на сумму от 750 до двух тысяч евро.

Въезд на территорию всех балтийских стран машин с российскими номерами запретили еще в сентябре 2023 года. Исключение сделали только для транзитного транспорта, но водителям придется пересекать границы менее чем за 24 часа.

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Конфискованные в Латвии автомобили с российскими номерами власти страны отправят на Украину, также как это делали раньше с арестованными транспортными средствами граждан, пойманных пьяными за рулем.

Живущие в балтийской республике владельцы автомобилей с российскими номерами в беседе с «Коммерсантом» заявили, что перегнали свои транспортные средства для продажи в Россию, чтобы на полученные деньги купить новый автомобиль с номерами Евросоюза. Они пояснили, что такая сделка выгоднее, так как цены на машины в России выросли, а в странах Балтии ситуация на рынке осталась без изменений. Поэтому добавить придется только небольшую сумму.