15 февраля 2024, 15:23
Закон о конфискации автомобилей с российскими номерами вступил в силу в Латвии
Автомобилям с российскими номерами в Латвии грозит конфискация с 15 февраля
Принятый в ноябре прошлого года латвийским сеймом закон о конфискации автомобилей с российскими номерами вступил в силу в четверг, 15 февраля. Владельцев транспортных средств, которые не находятся в процессе переоформления, оштрафуют на сумму от 750 до двух тысяч евро.
Въезд на территорию всех балтийских стран машин с российскими номерами запретили еще в сентябре 2023 года. Исключение сделали только для транзитного транспорта, но водителям придется пересекать границы менее чем за 24 часа.
Реклама
Конфискованные в Латвии автомобили с российскими номерами власти страны отправят на Украину, также как это делали раньше с арестованными транспортными средствами граждан, пойманных пьяными за рулем.
Живущие в балтийской республике владельцы автомобилей с российскими номерами в беседе с «Коммерсантом» заявили, что перегнали свои транспортные средства для продажи в Россию, чтобы на полученные деньги купить новый автомобиль с номерами Евросоюза. Они пояснили, что такая сделка выгоднее, так как цены на машины в России выросли, а в странах Балтии ситуация на рынке осталась без изменений. Поэтому добавить придется только небольшую сумму.
Латвия
Законы
Россия
Машины
Реклама
Реклама