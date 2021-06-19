Россия открыла аэропорты еще для семи стран. Список

Правительство России дополнило перечень стран, граждане которых смогут прилетать в страну с использованием аэропортов. Туда вошли еще семь государств.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В нем сказано, что аэропорты России теперь будут принимать граждан Австрии, Венгрии, Ливана, Люксембурга, Маврикия, Марокко и Хорватии.

Ранее стало известно, что Россия возобновит с этими странами авиасообщение с 10 июня. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. 18 июня он принял решение возобновить авиасообщение с восемью странами. Речь идет о США, Бельгии, Болгарии, Иордании, Ирландии, Италии, Кипре и Северной Македонии. Полететь туда можно будет с 28 июня.

Кроме того, с 22 июня полностью возобновят авиасообщение России и Турции. Еще в несколько стран увеличат число рейсов — самолеты станут чаще посещать Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.