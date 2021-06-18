Россия возобновит авиасообщение еще с несколькими странами. Список

Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами, в том числе с США, Ирландией, Италией, Кипром и Северной Македонией и не только. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова процитировал ТАСС.

Голикова отметила, что авиасообщение с этими государствами возобновится с 28 июня. В список попали сразу восемь стран. В их числе США, Бельгия, Болгария, Иордания, Ирландия, Италия, Кипр и Северная Македония.

Кроме того, с 22 июня будет полностью восстановлено авиасообщение России с Турцией. Также вырастет число рейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

При этом Голикова подчеркнула, что некоторые зарубежные страны заявили о готовности принимать россиян, которые привились от коронавируса российскими вакцинами. Она также призвала россиян не отказываться от вакцинации перед планированием отдыха за рубежом.

Кроме того, оперштаб рекомендовал разрешить въезд в Россию гражданам Китая и Лихтенштейна.

«Оперативным штабом принято решение, которое будет предложено на утверждение председателю правительства, о включении граждан КНР и Княжества Лихтенштейн, поскольку с ним нет авиационного сообщения, в перечни иностранных государств, граждане которых и лица, имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в РФ», — сказала Голикова.