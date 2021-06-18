Россиян пустят в Турцию с 22 июня

Авиасообщение России с Турцией будет полностью восстановлено уже с 22 июня. Такое решение в пятницу принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По заключению российских специалистов было принято решение о целесообразности восстановления сообщения с Турцией с 22 июня. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, рассказало РИА «Новости».

Авиасообщение с Турцией было ограничено с 15 апреля. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой республике. Изначально планировалось, что ограничения снимут с 1 июня, но позже их продлили.

Накануне в Турцию прибыла группа российских экспертов. Они проверили ситуацию с коронавирусом в стране. В состав делегации вошли представители Роспотребнадзора и Ростуризма. По итогам инспекционной этой поездки и было принято решение о возобновлении авиасообщения, отметила Голикова.

Зампред правительства также указала, что в Турции организовали вакцинацию работников в сфере услуг. А среди сотрудников доля привитых составляет от 60% до 90%.