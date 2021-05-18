Россия направит комиссию в Турцию для положения по COVID

Россия в Турцию отправит делегацию, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом. Эксперты определят возможность восстановления туристического потока между двумя странами.

«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации», — сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова по итогам встречи с представителями турецких властей.

В состав делегации войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества, сообщил ТАСС. Они осмотрят туристические объекты и оценят меры безопасности, коорые предпринимает Турция.

На совещании также решили разработать совместный план действий для возобновления туристических полетов в Турцию.

С 15 апреля по 1 июня действует ограничение на авиаперелеты из России в Турцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Также Россия готова оказать Турции необходимую помощь в борьбе с пандемией, включая налаживание производства «Спутника V» на территории государства.