«Аэрофлот» отменил почти все июньские рейсы в Турцию

«Аэрофлот» резко сократил количество рейсов, которые отправятся в Турцию в июне. В первый месяц лета туда продолжат летать только два самолета в неделю — на остальные рейсы билеты прекратили продавать.

При этом «Аэрофлот» готов изменить расписание — все зависит от решения оперштаба по коронавирусу. Об этом журналистам сообщил официальный представитель компании Михаил Демин. Его слова процитировало РИА «Новости».

Демин уточнил, что перевозчик сохранил только два рейса в Стамбул — такое количество разрешил оперативный штаб по коронавирусу. От остальных рейсов решили отказаться, чтобы не создавать пассажирам дискомфорт из-за возможных отмен.

«В случае, и как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости, и открыть продажи. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», — подчеркнул он.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что Россия решила продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Собеседник агентства сообщил, что агенты «Аэрофлота» получили официальную телеграмму вечером 17 мая. При этом оперштаб не подтвердил информацию о продлении приостановки авиасообщения.