Оперштаб опроверг продление запрета на полеты в Турцию до 30 июня

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса «не подтверждает» информацию СМИ о приостановке авиасообщения с Турцией до 30 июня. Об этом РИА «Новости» сообщили в штабе.

Ранее источники агентства и РБК говорили о планах российских властей продлить ограничения на полеты в Турцию до 30 июня. Ограничения ввели с 15 апреля до 1 июня.

При этом, как уточнял РБК, сообщение приостановлено не полностью. Дважды в неделю «Аэрофлот» и Turkish Airlines выполняют перелеты между Москвой и Стамбулом.

Запрет на авиаперелеты ввели из-за резкого роста числа заражений COVID-19 в Турции. По этой же причине из страны перенесли в Португалию финал футбольной Лиги чемпионов. Матч между английскими командами «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет 29 мая в португальском Порту. На нем будут присутствовать зрители.

Также организаторы отменили турецкий этап Формулы-1». Гран-при Турции должен был заменить Гран-при Канады, от которого ранее отказались из-за COVID-19.