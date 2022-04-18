Росавиация продлила запрет полетов на юг страны еще на неделю
Запрет на полеты на юг продлен до 25 апреля — Росавиация
Ограничение полетов на юг и в центральную часть России продлен до 25 апреля. Такое решение приняла Росавиация, сообщили на сайте ведомства.
Пассажиров не будут принимать аэропорты 11 городов страны: Анапы, Симферополя, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Элисты. Ограничение будет действовать до 3:45 25 апреля.
Остальные аэропорты, в том числе международные, работают в штатном режиме. Предполагается, что перевозка пассажиров будет организована по другим маршрутам, а именно через воздушные гавани Волгограда, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.
Еврокомиссия ранее запретила российским авиакомпаниям летать над территорией стран ЕС. Такое решение объяснили тем, что самолеты не имеют сертификатов и не соответствуют международным стандартам безопасности. В Росавиации заверили, что это решение является недружественным жестом со стороны Европы и никак не связано с реальным техническим состоянием воздушных судов.