Евросоюз запретил полеты над своей территорией 21 российской авиакомпании

Российские авиаперевозчики попали в список компаний, которым запрещено летать над территориями стран Евросоюза из-за несоответствия самолетов международным стандартам безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В ведомстве пояснили, что разрешение Росавиации на эксплуатацию иностранных самолетов без действующего сертификата летной годности создает непосредственную угрозу безопасности.

Как отметила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан, решение о запрете полетов российским авиаперевозчикам над территорией Евросоюза не стоит рассматривать в качестве продолжения санкционной политики. Решение приняли исключительно из технических соображений для обеспечения безопасности.

В список Евросоюза включили авиакомпании «Аврора», S7, Smartavia, Nordstar, Nord Wind, «Победа», «Аэрофлот», «Россия», Utair, «Уральские авиалинии», Aviastar. tu, «Ижавиа», «Якутия», Rusjet, «ЮВТ Аэро», «Ираэро», «Руслайн», «Алроса», «Ямал», «Икар», «Скол».

После начала специальной операции на Украине власти Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля в силу вступили санкции, запрещающие продажу и обслуживание воздушных судов, принадлежащих авиаперевозчикам России. Под ограничение попали европейские лизинговые компании, которые обязали до конца марта разорвать все контракты.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешил правительству регистрировать права на взятые у иностранных компаний в лизинг воздушные суда. Перевозчиков обязали переводить оплату за аренду бортов в рублях через российские банки.