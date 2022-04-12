Решение Еврокомиссии о включении российских компаний в так называемый черный список не повлияет на безопасность полетов. Об этом сообщили в Росавиации. Там указали, что этот шаг доказывает, что ЕС продолжает политику односторонних недружественных мер.

Эти меры, как отметили в Росавиации, нарушают положения Чикагской конвенции и двухсторонних договоренностей.

«Решение <…> неизбежно приведет к ответным мерам со стороны авиационных властей Российской Федерации по отношению к авиапредприятиям государств-членов ЕС», — сказано в сообщении.

Ограничительные меры приняты заочно, подчеркнули в Росавиации. Они не имеют под собой каких-либо оснований, которые относятся к техническому состоянию парка, поддержанию летной годности судов или исполнению лизинговых сделок. У авиакомпаний есть вся необходимая бортовая документация, которая одобрена уполномоченным органом в области гражданской авиации РФ.

Все воздушные суда соответствуют нормам летной годности, а также в установленные сроки проходят регулярное техническое обслуживание.

Росавиация выдает сертификаты летной годности в строгом соответствии с государственными авиационными правилами. Представители ведомства отметили, что вопрос безопасной эксплуатации воздушных судов — это главный приоритет авиавластей.

Ранее Еврокомиссия включила российских авиаперевозчиков в перечень компаний, которым запрещено летать над территориями стран ЕС.