Росавиация назвала условие возвращения туристов из стран ЕС

Возвращение туристов из стран, закрывших воздушное пространство для РФ, возможно лишь при условии положительного решения самих государств. Об этом говорится в релизе Росавиации на сайте.

«Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы», — говорится в сообщении ведомства.

Росавиация добавила, что в настоящее время прорабатывается вопрос организации рейсов из стран, где находятся наибольшие группы российских туристов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что граждане России, находящиеся на территории Евросоюза, могут вернуться в РФ через третьи страны.

Накануне посольство РФ в Португалии сообщило, что местные власти не пустили в свое воздушное пространство самолет «Уральских авиалиний», прибывший за российскими туристами на остров Мадейра.

Страны Евросоюза в рамках санкционного пакета приняли решение запретить российским самолетам использовать свое воздушное пространство. Росавиация в качестве ответной меры ввела аналогичное ограничение для 36 стран.