Португалия не пустила прилетевший за россиянами самолет «Уральских авиалиний»

Власти Португалии развернули самолет компании «Уральские авиалинии», вылетевший за российскими туристами на остров Мадейра. Как сообщило посольство России в Лиссабоне на своей странице в Facebook, официального уведомления власти европейской страны не сделали.

В ведомстве подчеркнули, что самолет прилетел за россиянами в минувшее воскресенье, 27 февраля. Во время полета борта в воздушном пространстве Португалии его принудительно развернули.

«Рейс авиакомпании „Уральские авиалинии“, вылетевший 27 февраля за нашими туристами на остров Мадейра, принудительно развернули в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что уже связались с россиянами и начали работу для их возвращения домой.

«Прорабатываем варианты организации их вылета в Москву. Необходимую поддержку, в том числе по временному размещению, оказывает инициативная группа россиян, постоянно проживающих в этом районе Португалии», — отметили в дипмиссии. Рейсы в Россию пообещали организовать после уточнения количества необходимых мест.

Отдельно в посольстве опровергли сообщение местного издания Diario de Noticias Madeira о том, что российские дипломаты никак не помогают своим согражданам. В ведомстве назвали материал журналиста очередным примером предвзятого отношения к российской власти.

Накануне страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Это часть санкционного пакета, введенного на начало специальной операции российской армии на Украине.

Росавиация выпустила сообщение, что вводит ответный запрет на полеты гражданских самолетов 36 стран в воздушном пространстве России. В особых случаях перевозчики могут получить специальное разрешение в Росавиации или Министерстве иностранных дел.