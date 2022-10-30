Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды | 360°

Путешествия 30 октября 2022, 23:06 Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды «Яндекс.Расписание»: около 60 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах РИА "Новости"

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Более 50 авиарейсов пришлось отменить или задержать в воскресенье вечером из-за плохих погодных условий. Это следует из данных онлайн-табло «Яндекс.Расписание».

В Домодедове задержали 30 рейсов, во Внукове 15 задержали и два отменили, а в Шереметьеве задержали пять рейсов и шесть отменили. Только в Жуковском все полеты проходят согласно расписанию.

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В Москве продлили желтый уровень погодной опасности до понедельника. Порывы ветра достигают 20 метров в секунду.

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Ранее на Рябиновой улице в столице произошло массовое ДТП, около магазина Metro столкнулись 54 автомобиля. Дептранс Москвы сообщил, что из-за аварии движение в сторону Мичуринского проспекта пришлось полностью перекрыть.

30 октября в столице начался снегопад и сильный ливень, из-за чего на дорогах образовалась корка льда. Водителей предупредили об опасности на дорогах и призвали тех, кто еще не сменил резину на зимнюю, отказаться от поездок.