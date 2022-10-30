Ливень и мокрый снег в Москве 30 октября: кадры очевидцев | 360°

Экология 30 октября 2022, 17:29 Ливень с мокрым снегом обрушился на Москву. Как столичный регион встретил непогоду Москвичи опубликовали кадры последствий непогоды в столице

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Ливень с градом и сильный ветер пришли в Москву 30 октября. В городе сильно похолодало. Кадрами непогоды жители и гости столицы поделились в Сети. До начала следующей недели прогноз лучше не станет.

По данным Gistemeteo, температура днем была не выше +11 градусов. Весь день в городе было облачно, время от времени шел дождь. Ветер достигал 14 метров в секунду.

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Синоптик Юрий Варакин уточнил, что всю следующую неделю в городе ожидается дождь с мокрым снегом. Осадков будет не так много, поэтому снег пока не выпадет, сообщил RT. Ветер усилится до +18 метров в секунду.

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«Те осадки, которые будут выпадать, растают, но на дорогах возможна гололедица. Соответственно, температура придет в норму, в субботу у нас температура была более чем на шесть градусов выше нормы», — уточнил эксперт.

Погодные условия, уточнили в ГУ МЧС по Москве, не улучшатся вплоть до понедельника. В столице возможны гололедица и сильный ветер.

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По словам очевидцев, в некоторых районах Москвы ветер повалил деревья. В некоторых районах города ветки упали на припаркованные автомобили.

В воскресенье также шел град и мокрый снег. Синоптики объявили в городе «желтый» уровень опасности. Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.

«Подготовлена спецтехника для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров», — сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

О снеге с метелью сообщили жители некоторых регионов Подмосковья: Дмитрова, Королева и Сергиева Посада. Кадры происходящего показал РЕН ТВ.

Синоптик Евгений Тишковец уточнил в своем Telegram-канале, что снег выпал в Покровке и Элетростали, а также во Владимирской области — в городе Киржач.

По данным РИАМО, такая погода сохранится в регионе и в начале недели. Кроме того, местных жителей предупредили о гололеде на дорогах.

Температура воздуха в Московской области к вечеру воскресенья не превысила +7 градусов. К ночи она может опуститься до -1.

К 1 ноября осадки в регионе прекратятся, но температура будет ниже климатической нормы на один-два градуса.