Количество машин в массовом ДТП на западе Москвы выросло до 54 | 360°

Москва 30 октября 2022, 22:08 Количество машин в массовом ДТП на западе Москвы выросло до 54 Источник «360»: число столкнувшихся машин на западе Москвы увеличилась до 54 РИА "Новости"

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Количество автомобилей, которые столкнулись около магазина Metro на Рябиновой улице в Москве, увеличилось до 54. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.

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Среди столкнувшихся транспортных средств оказались грузовик, мотоцикл и заказной автобус без пассажиров. По предварительным данным, пострадали три человека.

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале сообщил, что из-за аварии движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыли. Водителей призвали выбирать пути объезда.

В пресс-службе столичного главка МВД «360» сообщили, что, по предварительным данным, на Рябиновой улице произошло сразу несколько аварий.

«Где-то две машин столкнулись, где-то три. Всего около 20 транспортных средств. Пока выясняем», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что, по предварительным данным, в медицинской помощи нуждаются два человека.

Ранее столичных водителей предупреждали об опасности на дорогах из-за сложных погодных условий. В столице начался снегопад, а на дорогах образовалась корка льда. Автомобилистов, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, попросили отказаться от поездок на своих машинах.