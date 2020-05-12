Российские авиаперевозки сократились на 91,8%

Росавиация опубликовала оперативные данные — зафиксировано значительное снижение российских авиаперевозок из-за коронавирусной инфекции. За апрель объемы упали на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как сообщается на официальном сайте организации, в прошлом месяце российские перевозчики обслужили 771,2 тысячи пассажиров. Пассажирооборот снизился на 93,2% и составил 1,586 миллиарда пассажирокилометров.

Самые большие потери понес «Аэрофлот». Его услугами воспользовались всего 147,7 тысячи пассажиров (-95,2%). Авиакомпания «ЮТэйр» обслужила 65,7 тысячи (-89,4%), авиакомпанией «Россия» путешествовали 62 тысячи пассажиров (- 92,2%), «Уральскими авиалиниями» 41,7 тысячи граждан (- 94%).

«Всего за четыре месяца 2020 перевезено 24,1 миллиона пассажиров, снижение на — 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что данные по основным производственным показателям гражданской авиации за апрель 2020 опубликуют в конце мая.

Из-за пандемии коронавируса авиасообщения во всех странах практически остановилось. Многие государства закрыли свои границы, из-за этого многие россияне оказались запертыми в чужих странах.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что Россия вернула домой 95% организованных туристов, застрявших за границей.