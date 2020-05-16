Названы сроки возобновления внутреннего авиасообщения в России

Внутренние авиаперевозки в России возобновятся уже во второй половине июня. Есть надежда, что и за границу самолеты начнут летать этим летом.

«Для начала в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне», — приводит РИА «Новости» слова министра транспорта России Евгения Дитриха.

Министр пояснил, что все будет зависеть от эпидемической обстановки в других странах. Последнее слово будет за Роспотребнадзором, правительством и оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

Ранее Росавиация подготовила проект по поэтапному снятию ограничений. Первое время после возобновления полетов пускать в самолеты без перчаток и масок не будут. Рассаживать пассажиров будут с соблюдением социальной дистанции, а ходить по салону во время полета будет запрещено. Верхнюю одежду на входе будут упаковывать в герметичные мешки.