Разметка, тепловизоры и социальная дистанция. Отели Турции рассказали, как будут принимать туристов

Турецкие отели начали готовиться к новым требованиям — чтобы принимать туристов, они должны получить сертификаты здоровья. В гостиницах появятся «изоляторы», разметка и тепловизоры, но пропадет каждый второй шезлонг.

Чтобы получить сертификат здоровья, отель должен выполнить 132 требования, сообщила АТОР. Для этого гостиницы массово закупают термометры, тепловизоры, а также дезинфекторы для рук и маски. Некоторые отели планируют раздавать гостям персональные наборы антибактериальных и защитных средств при заселении.

Всем сотрудникам и туристам на входе в гостиницу будут измерять температуру при помощи тепловизора. Если у отдыхающего при заселении обнаружат жар, то его незамедлительно поместят в специальный изолятор, который оборудуют за пределами основного здания. Такое помещение оборудуют всеми необходимыми медицинскими приборами, кроватью, а также отдельной комнатой для врачей и медсестры — там будет работать персонал, который разговаривает по-английски. При необходимости заболевшего туриста отправят в больницу на скорой помощи.

Питание по сменам и социальная дистанция

Раньше других постояльцев начнут принимать отели Бодрума. Сейчас они уже готовятся к заезду внутренних туристов — организовывают пространство с учетом социального дистанцирования. Чтобы его соблюдать, гостиницы сокращают количество мебели, шезлонгов и другой инфраструктуры.

К примеру, отель с номерным фондом 500 комнат в два раза сократил количество стульев в основном ресторане — теперь там смогут одновременно питаться 150 человек. Чтобы накормить всех отдыхающих, в нем ввели три смены. Туристам предложат выбрать, в какое время им удобнее питаться. Кроме того, посетители ресторана могут забронировать за собой отдельный столик и каждый раз есть только за ним.

В два раза сократится и количество шезлонгов, особенно возле неглубоких и детских бассейнов. Чтобы соблюсти социальную дистанцию не менее полутора метров, отели введут специальную разметку. Гендиректор одной из гостиниц рассказал СМИ, что она появится даже на пешеходных дорожках на территории отеля. Правила будут распространяться не только на гостей, но и на персонал.

Отельеры стремятся учесть все мелочи, чтобы минимизировать риск распространения коронавируса. Даже ручки, которыми постояльцы заполняют карточку гостя, станут одноразовыми.

Ранее власти Турции сообщили, что не станут открывать границы для стран, в которых зафиксировано большое число заражений коронавирусом. Туристический сезон там начнут внутри страны, при этом количество иностранных отдыхающих вряд ли превысит 20%. Ранее там отменили обязательную 14-дневную изоляцию в обсерваторах, которую должен был пройти каждый прибывший в страну.

Россияне смогут провести отпуск на море внутри страны — 1 июня откроются некоторые санатории Сочи и Краснодарского края, которые имеют медицинские лицензии. Однако привычное понимание такого отдыха сильно изменится.