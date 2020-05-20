Турция отменила обязательную изоляцию в обсерваторах для путешественников

В Турции отменили обязательную 14-дневную изоляцию в обсерваторах для тех, кто прибывает в страну. Об этом в среду пишут турецкие СМИ.

По информации газеты Hurriyet, которая ссылается на Министерство здравоохранения, в Турции отменят обязательное нахождение в обсерваторах в течение 14 дней для тех, кто прибывает в страну из-за рубежа. Теперь две недели изоляции после осмотра в аэропортах можно будет проводить дома.

За нарушение режима изоляции в Турции по-прежнему положен штраф. Тех, кто сейчас находятся в обсерваторах, отпустят домой 23 мая, даже если у них еще не прошел 14-дневный срок изоляции с момента прибытия.

Власти Турции объяснили, что изолироваться дома можно будет только после осмотра в аэропортах. Если во время этого обследования обнаружатся симптомы коронавирусной инфекции, прибывшего пассажира отправят в больницу.

Турки, которым разрешат поехать домой, должны будут подписать письменное согласие на изоляцию и на то, что за ними будут следить. Кроме того, в течение 14 дней к ним будет приходить семейный врач.

Турция — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. С начала пандемии там зафиксировали более 150 тысяч случаев заражения.