Власти Турции передумали открывать границы для россиян

«Сезон мы начнем только с внутреннего туризма. Не думаю, что в течение сезона у нас будет более 20% иностранных туристов от их общего числа. Будем смотреть, как обстоят дела в тех странах, откуда мы ждем туристов. В июне мы не думаем принимать туристов из России и других стран, где все еще много случаев заражения коронавирусом», — пояснил глава Минздрава Турции.

Он рассказал, что страна планирует поэтапное открытие, написал сайт «Утро.ру». Власти государства составили предварительный график с июня по сентябрь.

Местные жители же смогут путешествовать по стране при наличии специального QR-кода, который нужно будет получить заранее.