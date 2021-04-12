Туры россиян на 32 млрд рублей оказались под угрозой из-за ограничения полетов в Турцию

Более полумиллиона россиян забронировали путевки в Турцию на срок с 15 апреля по 31 мая. Из общего числа туристов 40% — это семьи с детьми. Общая стоимость забронированных туров составила более 32 миллиардов рублей. Такие данные привела аналитическая служба ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ведомстве отметили, что в итоговой сумме не посчитали бронирование средних и нишевых туроператоров, которые начали продавать путевки в Турцию, так как их традиционные направления все еще закрыты. Если учитывать их продажи, то итоговая сумма вырастет на 20%.

«С учетом того, что до 90% всех туров на этот период включают перелеты на чартерных рейсах, прекращение чартерного сообщения с Турцией будет практически равносильно полному запрету и аннуляции практически всех заявок», — подчеркнули в пресс-службе АТОР.

Данные по Танзании в ведомстве пока обрабатывают. По предварительным данным, количество забронированных путевок рассчитано на шесть-семь тысяч туристов.

В ближайшее время АТОР выпустит памятку для туристов в связи с ограничением полетов в Турцию и Танзанию.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. На условиях взаимности между Москвой и Стамбулом сохранят два регулярных рейса в неделю. Также останутся вывозные рейсы для туристов, которые сейчас находятся на отдыхе.

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова пояснила, что причиной такого решения стала эпидемическая ситуация в этих двух странах. Она подчеркнула, что когда вопрос с количеством новых случаев заражения уменьшится, авиасообщение возобновят.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что российские туристы при возвращении из Турции привозят новые штаммы коронавируса.

Турция стала одной из первых стран, с кем Россия возобновила регулярные рейсы после закрытия в марте 2020 года. Сначала возобновились полеты в Анкару и Стамбул, а после российские туристы полетели на турецкие курорты.