Оперштаб призвал оставить границы открытыми

Не стоит закрывать границы России на фоне распространения COVID-19. С таким заявлением выступили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса в РФ.

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — говорится в сообщении.

При этом накануне оперштаб обсуждал сокращение полетов в Турцию. При этом допускается увеличение частоты рейсов в ОАЭ. В оперштабе также рассматривают открытие новых стран, но итогового решения еще нет.

В пятницу, 23 октября, сообщили, что за минувшие сутки в России выявили еще 17 340 случаев заражения коронавирусом. Это был максимум с начала пандемии. Из них в Москве — 5478 случаев. Наиболее сложная эпидемическая ситуация из-за коронавируса наблюдается в восьми регионах: Алтай, Бурятия, Марий Эл, Ненецкий автономный округ, Новосибирская и Новгородская области, Севастополь и Чукотка.

Весной из-за ухудшения эпидситуации Россия приостановила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. Начиная с лета частично возобновились полеты в некоторые государства, среди них Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Египет, ОАЭ, Турция, Великобритания, Швейцария, Танзания, Сербия, Мальдивы и Куба. С 1 ноября планируется наладить авиасообщение с Японией. При этом на некоторые маршруты введены ограничения по количеству выполняемых в неделю рейсов.

Ранее был представлен список мест, в которых больше всего вероятности заразиться коронавирусом, писал портал ToDay News Ufa. К ним причислили магазины, ночные клубы, общественный транспорт и торговые центры.