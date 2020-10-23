Россия поставила новый плохой рекорд по выявлению коронавируса

За сутки в России выявили 17 340 инфицированных коронавирусной инфекцией. Это рекордное число за все время пандемии.

Более четверти заразившихся не имеют клинических проявлений болезни — это 27,7%. Теперь общее число заболевших COVID-19 россиян составляет 1 480 646 человека. Скончались от нового вируса 25 525 пациента, только за сутки количество летальных исходов достигло 283.

Из регионов лидерство по числу заразившихся коронавирусом удерживает Москва. Там обнаружили 5478 инфицированных. На втором месте Санкт-Петербург, где нашли вирус у 710 человек. Тройку лидеров замыкает Московская область. В регионе выявили 472 заболевших. Также в пятерку вошли Нижегородская и Ростовская области. Там коронавирусом заразились 366 и 299 человек соответственно.

Источник фото: Опештаб

Из больниц за последние 24 часа выпустили 11 263 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Больше всего выздоровевших — в Москве. Там выписали 2779 человек. Всего за время распространения COVID-19 в России избавиться от болезни удалось 1 119 251 пациенту.