Названы регионы с тяжелой эпидемиологической ситуацией из-за COVID-19

Самая тяжелая эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса наблюдается в восьми регионах. Это Алтай, Бурятия, Марий Эл, Ненецкий автономный округ, Новосибирская и Новгородская области, Севастополь и Чукотка.

Ни один регион России пока нельзя отнести к «зеленой» зоне, то есть к той, где пандемия пошла на спад. Москва и область относятся сейчас к «светло-желтой» зоне: эпидемиологическая ситуация там удовлетворительная. Об этом рассказал Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Его слова приводит РИА «Новости».

Неудоволетворительная динамика по распространению коронавируса пока прослеживается в Татарстане, Санкт-Петербурге, Владимирской, Тульской и Ярославской областях, на Камчатке и в нескольких других регионах. Самая стабильная ситуация — в четырех субъектах. Речь идет о Ленинградской области, Ингушетии, Чечне и Краснодарском крае.

Ранее стало известно о смерти младшего брата Эдуарда Успенского. Юрий Успенский скончался из-за коронавируса. Он умер в больнице 21 октября на 82 году жизни.