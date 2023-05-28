Путешествия 28 мая 2023, 13:34 Новые маршруты и круизные направления предложили москвичам в речном сезоне-2023 Жители Москвы могут отправиться на речную прогулку с 44 городских причалов Сайт мэра и правительства Москвы

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В конце апреля в Москве начался новый сезон речной навигации. Пассажиры могут отправиться в путешествие по воде в 30 крупных городов и исторических центров страны от Южного и Северного речных вокзалов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Жемчужиной сезона стал круиз «Московская кругосветка», начинающийся на Северном вокзале. Эксклюзивный речной маршрут откроет участникам Золотое кольцо России.

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За неделю путешествия на комфортабельном теплоходе туристы посетят более 10 крупных центров: Углич, Ярославль, Кострому, Плес, Нижний Новгород, Муром, Рязань и другие. Завершится маршрут на Южном речном вокзале.

Кроме того, в этом сезоне теплоходы идут в круговой круиз через Уфу со стартом и финишем в Москве.

В 2023 году в столице обновили сеть маршрутов по Москве-реке. В нее включили 10 основных экскурсионных прогулок. Теплоходы отходят от причалов каждые 15 минут.

Отправиться в путешествие по Москве-реке стало еще проще. В билетном сервисе «Суда сюда!» жители и гости столицы могут выбирать маршруты для речных прогулок по ближайшим причалам, времени отправления, стоимости и другим параметрам. Для детей до семи лет по большинству маршрутов поездки бесплатные.

Ранее Южный речной вокзал открыли в Москве после реконструкции.