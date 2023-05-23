Транспорт 23 мая 2023, 17:01 «Московская кругосветка» познакомит путешественников с городами Золотого кольца Ликсутов: эксклюзивный речной маршрут откроет москвичам Золотое кольцо России Сайт мэра и правительства Москвы

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Теплоходы будут отправляться от Северного речного вокзала. За неделю круиза они пройдут через несколько городов Золотого кольца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Золотое кольцо — один из самых популярных туристических маршрутов. Интерес к путешествиям по древнерусским городам у жителей страны растет год от года.

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«Во время речного круиза пассажиры посетят более 10 крупных центров: Углич, Ярославль, Кострому, Плес, Нижний Новгород, Муром, Рязань и другие. Завершится маршрут на Южном речном вокзале», — отметил Ликсутов.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин поручил Дептрансу развивать прогулки по реке и поддерживать интересные и привлекательные направления для поездок. Одним из таких направлений и стала «Московская кругосветка».

Ранее в Москву доставили пять плавучих причалов для водного транспорта. Их оборудуют на остановках будущего первого речного маршрута в столице.