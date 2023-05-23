23 мая 2023, 17:01
«Московская кругосветка» познакомит путешественников с городами Золотого кольца
Ликсутов: эксклюзивный речной маршрут откроет москвичам Золотое кольцо России
Теплоходы будут отправляться от Северного речного вокзала. За неделю круиза они пройдут через несколько городов Золотого кольца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Золотое кольцо — один из самых популярных туристических маршрутов. Интерес к путешествиям по древнерусским городам у жителей страны растет год от года.
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«Во время речного круиза пассажиры посетят более 10 крупных центров: Углич, Ярославль, Кострому, Плес, Нижний Новгород, Муром, Рязань и другие. Завершится маршрут на Южном речном вокзале», — отметил Ликсутов.
В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин поручил Дептрансу развивать прогулки по реке и поддерживать интересные и привлекательные направления для поездок. Одним из таких направлений и стала «Московская кругосветка».
Ранее в Москву доставили пять плавучих причалов для водного транспорта. Их оборудуют на остановках будущего первого речного маршрута в столице.
Москва 2023
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