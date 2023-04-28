Москва 28 апреля 2023, 17:13 Южный речной вокзал открыли после реконструкции Мэр Москвы Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции Сайт мэра и правительства Москвы

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Южный речной вокзал открыли в Москве после реконструкции. Теперь оттуда снова будут отправляться прогулочные суда и круизные теплоходы, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Южный речной вокзал расположен в районе Нагатинский Затон. Торжественное открытие решили приурочить к возобновлению пассажирской навигации по Москве-реке после зимнего перерыва. Собянин отметил, что недавно в Москве завершили обновлять Северный речной вокзал — работы по его реконструкции вели много лет. Теперь же к нему прилегает парк, есть набережная — в результате он стал одной из самых привлекательных точек столицы.

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«Дошла очередь до Южного порта, где 20 лет ничего не было. Его полностью реконструировали, очистили акваторию, сделали хорошую набережную, пешеходные маршруты, благоустроили территорию. В этом году начнется навигация. Отсюда будут уходить круизные лайнеры в 30 городов России», — подчеркнул мэр города.

Он добавил, что теперь столица по-настоящему стала портом пяти морей.