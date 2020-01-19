Названые самые популярные места с санаториями в России

Самые популярные российские курорты расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму. Об этом объявили в НИИ реабилитации и курортологии.

Как стало известно RT, в 2019 году в санаторно-курортных организациях России отдохнули 6,4 миллиона человек, среди которых 1,5 миллиона — дети.

«Традиционные российские здравницы перестают быть просто местом лечения и отдыха — они становятся многофункциональными оздоровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребителей», — рассказали в НИИ реабилитации и курортологии.

Что касается конкретных мест, куда россияне едут на отдых, то в Краснодарском крае они выбирают санатории в Анапе, Сочи, Горячем Ключе и Ейске. Есть также курорты под Геленджиком и Туапсе.

В Ставропольском крае популярностью пользуются санатории в Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Кавказских Минеральных Вод.

В Крыму россияне выбирают Евпаторию, Крымское приморье, Саки, Феодосию и южное побережье.