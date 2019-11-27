В Рузском городском округе подписали соглашение о создании туристического кластера. Теперь Руза будет развивать сферу туризма совместно с Можайским и Волоколамским городскими округами.

Источник фото: телеканал «360»

Одно из самых привлекательных мест Подмосковья для туристов, особенно зарубежных, находится неподалеку от Рузы — «Трогательный олений зоопарк». Это хозяйство Василия Васечкина. Животные здесь ручные, их выкармливали из бутылочки.

«Люди, когда приезжают, и час, и два не уходят. Как-то из Китая приезжали туристы: часов в 11 приехали и до шести вечера я их выгнать не мог. От одного к другому оленю переходили — обнимались, гладили. Для них это была такая диковинка», — рассказал владелец оленьей фермы Василий Васечкин.

Источник фото: телеканал «360»

Объединить туристический потенциал на западе Московской области — главная цель инвестиционного туристического форума, который начал работу в Рузе. В рамках форума был подписан договор межмуниципального взаимодействия между Можайским, Волоколамским и Рузским городскими округами.

Также была подписана хартия туристического бизнеса Московской области между Торгово-промышленной палатой Московской области, рузской Торгово-промышленной палатой, Рузским краеведческим музеем и туристическим оператором «Руза-тревел». Кроме того, был заключен договор межмуниципального взаимодействия между Одинцовским и Рузским городскими округами.

Источник фото: телеканал «360»

«Теперь мы в наших программах будем учитывать территории друг друга. Все инфраструктурные проекты, все проекты, связанные с туризмом, проведением ярмарок, проведением различных мероприятий спортивного толка, с туристическими маршрутами — все будем разрабатывать совместно, для того чтобы повысить туристическую привлекательность наших регионов», — отметил глава Одинцова Андрей Иванов.

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Разработка туристических маршрутов, а также восстановление детских оздоровительных лагерей и санаториев на территории Рузского округа — лишь часть задач на ближайшее время.

«Это будет настолько взаимовыгодное сотрудничество: Одинцовский округ более крупно населен. Мы — соседи, у нас одна территория, и люди постоянно в движении. Точно так же Одинцово — рядом с Москвой, это прямая взаимосвязь по направлению основного турпотока. У нас есть, что посмотреть: тот же самый музей Зои Космодемьянской, который должен открыться в следующем году — это уникальный федеральный проект», — подчеркнул глава Рузы Николай Пархоменко.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковные власти планируют до 2024 года увеличить туристический поток в два раза.