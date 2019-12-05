Ветеран из Ейска ответил Путину на приглашение на парад Победы

«Конечно, с радостью поеду к вам. Я благодарен за то, что меня позвали на День Победы в Москву и я вспомню свою эпоху. Жалко, что все ребята из моего военного расчета уже погибли, только я остался и на парад поеду один», — рассказал он.

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В годы войны Терлеев служил водителем в артиллерии в 460-м отдельном артиллерийском батальоне, дошел до Берлина.

После окончания ВОВ ветеран работал инженером в тресте в Министерстве мелиорации СССР. Там он занимался строительством систем орошения по всему Советскому Союзу. Мужчина часто ездил в столицу, но так и не увидел Парад. Поэтому побывать на Параде в Москве — давняя мечта участника боевых действий.

Сейчас ветеран отдыхает в санатории.

Путин узнал о 96-летнем ветеране ВОВ из Ейска, который хочет на парад Победы и обращался с этой просьбой на прямую линию, во время Международного форума добровольцев. О Терлееве президенту рассказали волонтеры. После этого глава государства попросил передать, что лично приглашает бывшего солдата на торжественное мероприятие.