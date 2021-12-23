Названы признаки готовности Украины к новой военной операции в Донбассе

Украина может развернуть в Донбассе большую военную операцию. На это указывают концентрация войск на линии разграничения и воинственная риторика официальных властей. Такое мнение в беседе с Lenta.ru озвучил военный историк Борис Юлин.

Он пояснил, что в открытых источниках указано, что Украина направила на линию разграничения с самопровозглашенными республиками 135 тысяч военных.

«Это очень большие силы, которых вполне хватит, чтобы Украина установила контроль над Донбассом, если не вмешается Россия. Сами они отбиться не смогут», — заявил Юлин.

Вторым признаком он назвал общую военную риторику украинских властей. По его словам, Киев никогда не планировал договариваться о мире, а только обещал навести там порядок.

«За шесть лет, на протяжении которых якобы ведутся переговоры, политические процессы, никто ведь так ни до чего и не договорился. Да и, откровенно говоря, не особо старался», — пояснил эксперт.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции тоже указал на готовность Украины начать в Донбассе военную операцию. Он отметил, что Россия должна не допустить перехода конфликта в горячую фазу.

Накануне стало известно, что участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о возвращении к режиму прекращения огня на линии соприкосновения. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал договоренности первым шагом к началу полной деэскалации.