Контактная группа договорилась о возвращении к перемирию в Донбассе

Участники трехсторонней контактной группы (ТГК) по урегулированию ситуации в Донбассе договорились о возвращении к режиму прекращения огня. Главы делегаций пришли к соглашению принять все меры, чтобы боевые действия не возобновлялись. Об этом на своей странице в Facebook написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он напомнил, что впервые о введении режима прекращения ведения огня стороны договорились еще 22 июля 2020 года. Но с тех пор достигнутые договоренности неоднократно нарушались.

«В ходе сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы все стороны выразили намерение строго соблюдать договоренности о мерах по усилению режима прекращения огня», — написал Ермак.

Он подчеркнул, что это первый шаг к началу полной деэскалации ситуации на востоке Украины. По его словам, если на этот режим окажется устойчивым, то это спасет жизни военных и мирных граждан с обеих сторон.

«Новогодние и рождественские праздники должны быть мирными. Пусть в Донбассе наконец восторжествует тишина», — добавил Андрей Ермак.

Первый заместитель главы делегации Украины в ТГК Андрей Костин сообщил, что в ходе заседания стороны достигли понимания о необходимости прекращения боевых действий.

«Чувствуется реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу», — привел цитату Костина «Интерфакс. Украина».

ТАСС сообщил, что в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пожаловались на отсутствие реакции украинской делегации на их предложение по усилению режима перемирия. Речь идет о разработке общих механизмов, которые приведут к полному отказу от боевых действий. Представитель России в ТГК Борис Грызлов подчеркнул, что украинская делегация не принимает никаких идей, которые предлагают республики Донбасса.

Дополнительные меры контроля за перемирием действуют на линии соприкосновения Украины и самопровозглашенных регионов с 27 июля 2020 года. С конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. Участники конфликта начали снова вести стрельбу. Убитые и раненые есть с обеих сторон.

Самое сильное обострение произошло после того, как украинские спецслужбы захватили в Луганске сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Андрея Косяка.