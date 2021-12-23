Путин проводит большую пресс-конференцию. Текстовая трансляция

Президент Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию по итогам года. Он ответит на вопросы журналистов о ситуации в России и в мире. «360» ведет текстовую трансляцию.

11:44. Несмотря на обработку, журналистов еще и рассадили на приличном расстоянии друг от друга. Стулья прикручены, сдвинуть их нельзя.

Источник фото: телеканал «360»

11:36. Перед входом журналистов опрыскивают частицами серебра. В администрации президента заверили, что это не только безопасно, но и полезно.

11:32. Журналисты уже прибыли на пресс-конференцию с Владимиром Путиным. Представителей СМИ сегодня кормят так, что индивидуальные упаковки сделали даже для яблок.

Сегодняшняя пресс-конференция президента уже 17-я по счету. В этом году ее проведут очно в Манеже, но из-за коронавирусных ограничений количество журналистов сократили в два раза.

В 2020 году из-за пандемии глава государства отвечал на вопросы СМИ в формате видеоконференции. Тогда же к Путину могли обращаться жители России, поскольку прямая линия с населением была отменена из-за сложной эпидемической обстановки.

Самая длительная пресс-конференция президента продолжалась в 2008 году. Тогда она длилась четыре часа сорок минут, президент ответил более чем на 100 вопросов. Самая короткая пресс-конференция была в 2001 году, трансляция длилась всего полтора часа. В прошлом году был поставлен рекорд по числу журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию. Их количество составило 1895 человек.