Названы потери стран Европы от отсутствия туристов из России

Приезжающие в страны Европы россияне по тратам превосходили гостей из других стран. Потери туристического бизнеса ЕС составили более 30 миллиардов евро в прошлом году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статью издания Die Welt.

Автор материала утверждает, что россияне всегда были желанными гостями в странах Евросоюза, так как приносили много денег. В этом году из-за закрытия Турции российские туристы ищут альтернативные направления. Если ЕС откроет границы для России, то авиабилеты на рейсы раскупят в один момент.

После года строгих запретов власти ЕС решают вопрос об открытии границ для жителей третьих стран. Этот вопрос становится особенно актуальным в преддверии летних отпусков. Но пока власти Евросоюза не пришли к единому мнению о правилах для туристов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что начиная с июня в ЕС будут действовать паспорта вакцинации.

Разрешение на въезд для граждан из третьих стран члены ЕС могут принимать самостоятельно, но Брюссель призывает к единому подходу, чтобы не допустить новой вспышки распространения коронавируса.

Еврокомиссия отметила, что готова пустить привитых вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам или Всемирной организацией здравоохранения. Но пока окончательно этот вопрос не решен.

Пока ограничения для россиян отменила только Греция. С 14 мая туристы могут не проходить карантин, если подтвердят прививку или сдадут отрицательный тест на ковид.