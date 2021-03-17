Еврокомиссия представила проект паспортов вакцинированных

Паспорта вакцинированных появятся в Евросоюзе к середине июня. Их получат те, кто сделал прививку, переболел или сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом говорится в проекте Еврокомиссии.

Предполагается, что документы будут доступны в цифровом или бумажном формате. Подлинность сертификата подтвердится QR-кодом. Там же будут фамилия и имя владельца, дата рождения и информация о вакцинации, дате выздоровления или результате теста на коронавирус.

Сертификат предлагается использовать в качестве разрешения для поездок по странам, входящим в ЕС. Отдельно комиссия отметила, что если какое-то из государств-членов будет требовать от владельца зеленого паспорта пройти дополнительное тестирование или отправлять на карантин, то ему потребуется объяснить комиссии причину введения таких мер.

Зеленый сертификат будут принимать все страны Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Получить его могут граждане ЕС, а также граждане других стран, которые имеют право на поездки в страны Европы.

Окончательное решение о внедрении паспортов примет Европейский совет. В комиссии отметили, что это временная мера, которая будет действовать до конца пандемии.