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    17 марта 2021, 18:01

    Еврокомиссия представила проект паспортов вакцинированных

    Анатолий Минкин

    Паспорта вакцинированных появятся в Евросоюзе к середине июня. Их получат те, кто сделал прививку, переболел или сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом говорится в проекте Еврокомиссии.

    Предполагается, что документы будут доступны в цифровом или бумажном формате. Подлинность сертификата подтвердится QR-кодом. Там же будут фамилия и имя владельца, дата рождения и информация о вакцинации, дате выздоровления или результате теста на коронавирус.

    Сертификат предлагается использовать в качестве разрешения для поездок по странам, входящим в ЕС. Отдельно комиссия отметила, что если какое-то из государств-членов будет требовать от владельца зеленого паспорта пройти дополнительное тестирование или отправлять на карантин, то ему потребуется объяснить комиссии причину введения таких мер.

    Зеленый сертификат будут принимать все страны Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Получить его могут граждане ЕС, а также граждане других стран, которые имеют право на поездки в страны Европы.

    Окончательное решение о внедрении паспортов примет Европейский совет. В комиссии отметили, что это временная мера, которая будет действовать до конца пандемии.