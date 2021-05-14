Греция отменила ограничения на въезд россиян

Греция отменила с 14 мая ограничения на въезд россиян. Если сделана прививка или тест на ковид отрицательный, можно будет не проходить карантин.

Согласно постановлению греческих властей, послабление коснется не только гостей из России, но и всех туристов. Единственное условие — отрицательный результат ПЦР-теста.

Россию включили в список из 21 страны, чьи жители могут въезжать любым транспортом через аэропорты, действующие порты и пункты пропуска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительственную газету. До этого соотечественники могли могли попасть в Грецию только самолетами через девять аэропортов.

Накануне об открытии границ рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис. Глава ведомства отметил, что власти продумали все моменты, связанные с безопасностью: для жителей Греции и туристов составили комплексный план защиты здоровья. За все время пандемии в Греции выявили более 370 тысяч случаев COVID-19. От болезни умерли 11 266 человек. Из-за закрытых границ бюджет страны потерял почти 14 миллиардов евро.