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    14 мая 2021, 17:47

    Греция отменила ограничения на въезд россиян

    Андрей Иванов, Дамир Матюхин

    Греция отменила с 14 мая ограничения на въезд россиян. Если сделана прививка или тест на ковид отрицательный, можно будет не проходить карантин.

    Греция отменила ограничения на въезд россиян

    Согласно постановлению греческих властей, послабление коснется не только гостей из России, но и всех туристов. Единственное условие — отрицательный результат ПЦР-теста.

    Россию включили в список из 21 страны, чьи жители могут въезжать любым транспортом через аэропорты, действующие порты и пункты пропуска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительственную газету. До этого соотечественники могли могли попасть в Грецию только самолетами через девять аэропортов.

    Накануне об открытии границ рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис. Глава ведомства отметил, что власти продумали все моменты, связанные с безопасностью: для жителей Греции и туристов составили комплексный план защиты здоровья. За все время пандемии в Греции выявили более 370 тысяч случаев COVID-19. От болезни умерли 11 266 человек. Из-за закрытых границ бюджет страны потерял почти 14 миллиардов евро.