Нацпроект по туризму создадут в России

Новый национальный проект по внутреннему и внешнему туризму скоро появится в России. С его помощью ходят сделать дешевле перевозки по стране и внедрить электронные визы для иностранцев.

«Сейчас самое время создать нацпроект по внутреннему и въездному туризму. Учитывая ситуацию на внешних рынках и тот факт, что россиян пока не пускают за границу, он приобретает большую актуальность», — сообщил «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин.

В рамках нацпроекта хотят ввести софинансирование расходов туроператоров и сделать дешевле перевозки по России. Кроме того, предлагается ввести электронные визы для граждан других стран. Сейчас над подготовкой документов работают восемь рабочих групп правительства. Проработкой вопросов руководит вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а в сами группы входят представители госкомпаний, профильных ассоциаций и деловых объединений.

К реализации нового национального проекта могут приступить уже в 2021 году. На его выполнение потребуется каждый год не менее 80 миллиардов рублей.

Россия продолжает постепенно отменять ограничительные меры. Так, россиянам уже разрешили выезжать из страны для ухода за родственниками, на работу и учебу. Кроме того, иностранцы теперь могут приезжать на лечение или для встречи с семьей.