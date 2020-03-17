Россия прекратила выдавать визы иностранцам

Россия закрывает свои границы на замок. В стране карантин из-за коронавируса. Посольства РФ по всему миру 17 марта прекратили выдавать визы. Иностранцев перестанут пускать в страну 18 марта.

«Дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации временно приостанавливают прием документов, оформление и выдачу всех категорий виз», — говорится в заявлении официального представители МИД РФ Марии Захаровой, которое опубликовал сайт ведомства.

Захарова подчеркнула, что приостанавливается и оформление электронных виз. Она особо отметила, что эта мера носит вынужденный и временный характер.

Ранее стало известно, что 18 марта Россия запрещает въезд иностранцам. Эти ограничения не коснутся дипломатов, водителей транспорта, транзитных авиапассажиров и постоянно проживающих в России иностранцев.

Российские власти приняли такое решение в связи с пандемией коронавируса, который уже убил более семи тысяч человек. В России COVID-19 заболели 114 человек. Никто из сограждан от инфекции не умер.