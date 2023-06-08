Путешествия 08 июня 2023, 00:29 Море стало ядовито-зеленого цвета в Анапе Море в Анапе позеленело из-за бурного роста водорослей

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Жители Анапы сообщили о необычном ядовито-зеленом цвете Черного моря. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации издания, причиной зеленого цвета воды стали водоросли. Это кладофора — вид, который оккупирует курорт летом. Цветение водорослей, как правило, начинается в июле. Но в этом году оно пришлось на июнь.

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Специалисты утверждают, что бурный рост водорослей связан с повышением температуры воды. Туристов вид цветущего моря не пугает, отметил телеканал.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее назвал сроки начала купального сезона в Краснодарском крае. По его словам, он откроется не раньше середины июня. Комфортная температура для начала купального сезона, отметил специалист, составляет 22 градуса.

Ранее сообщалось, что к недостаткам курортов России можно отнести нехватку гостиниц определенных категорий. Внутренний туризм бурно растет и развивается, отсюда вытекает следующая проблема — отсутствие кадров.