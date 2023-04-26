Путешествия 26 апреля 2023, 03:54 Россияне раскупили дешевые номера в отелях Сочи на лето «Известия»: недорогие стандартные номера в отелях Сочи распроданы на все лето РИА «Новости»

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Дешевые стандартные номера в отелях Сочи уже практически распроданы на все лето. Для бронирования остались только люксы, сообщили «Известия».

Путешественники решили заранее позаботиться о летнем отдыхе на фоне высоких цен на зарубежные поездки, а также отсутствия авиасообщения с Анапой, Геленджиком и Крымом. Эксперты считают, что текущий год может стать рекордным для внутреннего туризма. На сегодняшний день продажи превышают 20% от прошлогодних, у туроператоров выкуплено порядка 35% летних предложений.

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Не рады этому только сами туристы, которые переживают, что будут этим летом «загорать на пляжах стоя». Наиболее предусмотрительные скупили туры на лето еще в феврале — марте. После майских праздников эксперты предрекают всплеск продаж, из-за чего найти недорогие номера в гостиницах на черноморском побережье станет еще сложнее.

Недорогие комфортные номера есть еще в гостиницах Анапы, Геленджика и Крыма, но добираться туда сложнее.

Ранее сообщалось, что авиабилеты по России с вылетами в апреле–октябре подорожали на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.