07 июня 2023, 08:34
Вильфанд назвал сроки начала купального сезона в Крыму и Краснодарском крае
Вильфанд: в Крыму и Краснодарском крае море достаточно прогреется к середине июня
Комфортный купальный сезон на курортах Краснодарского края и Крыма можно будет открывать не раньше середины июня. Такой прогноз в беседе с ТАСС дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалиста, комфортная температура для начала купального сезона составляет 22 градуса.
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Пока что море достаточно сильно прогрелось в Сочи, Туапсе и Ялте. Температура воды там составляет около 20 градусов, указал Вильфанд.
При этом в Анапе она составляет только 16 градусов, в Евпатории — 17 градусов, а в Алуште, Феодосии, Геленджике — 18 градусов.
«До середины месяца еще придется подождать прогрева воды», — констатировал собеседник агентства.
В Сочи уже наблюдают наплыв туристов. Хотя лето только началось, городские пляжи оказались забиты людьми. По данным местных властей, в общей сложности для отдыхающих подготовили 170 пляжных территорий. Все они получили паспорта к курортному сезону.
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