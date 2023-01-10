Путешествия 10 января 2023, 07:19 Минирование самолета из Москвы в Гоа оказалось ложным NDTV: Спецслужбы не нашли бомбу на борту самолета Azur Air маршрутом Москва — Гоа Unsplash

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Экстренно севший самолет авиакомпании Azur Air из Москвы скоро опять отправится в Гоа. Спецслужбы не нашли на нем бомбу, сообщение о минировании оказалось ложным. Об этом рассказал телеканал NDTV.

Служба национальной безопасности (NSG) провела тщательный обыск самолета, багажа и ручной клади, но не нашла ничего подозрительного. В промежутке между 10:30 и 11:00 (08:30 и 09:00 по московскому времени) полет возобновят, туристы улетят в пункт назначения — международный аэропорт Даболим.

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Самолет с 236 пассажирами и восемью членами экипажа вылетел из столицы России в понедельник, но экстренно приземлился на изолированной полосе в индийском штате Гуджарат из-за сообщения о минировании. Неизвестный позвонил в полицию Гоа и заявил, что на борту заложили бомбу. Пассажиров эвакуировали, а аэропорт оцепили.

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Подобный случай произошел в 2021 году в Белоруссии. Самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за предупреждения о минировании. Угроза оказалась ложной.